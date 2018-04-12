Netanyahu açık açık tehdit etti! 'Herkese saldırı'

İrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1939-1945 yıllarında hayatını kaybeden Yahudilerden söz eden Netanyahu, "İsrail'in siyasetini üç cümleyle özetleyeyim: Saldırıya karşı hücum, savunma ve caydırma için saldırı ile İsrail'i yok etme tehdidinde bulunan herkese saldırı" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İran'ın hem İsrail'i hem de tüm dünyayı tehdit ettiğini öne sürerek, "İran yöneticilerine bir mesajım var: İsrail'in kararlılığını test etmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün akşam Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu daha istikrarsız hale getirecek eylemlerden kaçınması çağrısında bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı hafta başında İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıklamıştı.