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Rusya duyurdu! Tamamen ele geçirildi
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DÜNYA
12.04.2018 08:28
Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Şam rejiminin ele geçirdiği yerler arasında, kimyasal saldırının olduğu Duma da var.
Ayrıntılar geliyor..
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