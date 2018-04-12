12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Avrupa'nın göbeğinde inanılmaz olay! Yanlışlıkla bombaladı

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France Bleu'nun haberine göre, olay 10 Nisan Salı günü Loire ilinde meydana geldi.
Avrupa'nın göbeğinde inanılmaz olay! Yanlışlıkla bombaladı
Avrupa'nın göbeğinde inanılmaz olay! Yanlışlıkla bombaladı Avrupa'nın göbeğinde inanılmaz olay! Yanlışlıkla bombaladı Avrupa'nın göbeğinde inanılmaz olay! Yanlışlıkla bombaladı

Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı, Nogent-sur-Vernisson kenti üzerinden geçerken aralarından birisi bombasını düşürdü. Bomba, Faurecia şirketine ait bir fabrikanın üzerine düştü.

Fransa’da Mirage 2000 savaş uçağının yanlışlıkla bir fabrikaya bomba attığı belirtildi. Olayda iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Bir görgü tanığı, "Önce iki savaş uçağı geçti ve bir patlama sesi duyduk. Çok gürültülüydü ve hatta uçakların sesini bile bastırdı" dedi.

BOMBA POLİGONA ATILACAKTI

Fransa Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Olivier Celo, fabrikaya düşen mühimmatın eğitim bombası olduğunu ve patlayıcı madde içermediğini belirterek plana göre bombanın poligona atılması gerektiğini aktardı. Celo, bu tür olayların çok nadiren meydana geldiğinin altını çizdi. 

 

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