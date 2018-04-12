12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı yakalandı

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DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı yakalandı
Adana polisinin yaptığı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden birinin terör örgütünün istihbaratçısı ve celladı olduğu ortaya çıktı.
DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı yakalandı DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı yakalandı DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı yakalandı

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden birinin terör örgütünün istihbaratçısı ve celladı olduğu, 2 çocuğu, 2 eniştesinin DEAŞ'a katıldığı, 1 eniştesinin de engelli çocuğuyla birlikte canlı bomba olarak kendisini patlattığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulanmaya başlandı. Zanlılardan Doğan D., eşi Berika D. hamile olduğu için ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 7 zanlının ise emniyetteki sorgusu bugüne kadar devam etti. 

Yumurtacı kılığında istihbarat topladı 

Polis yaptığı çalışmada, gözaltına alınan Read Hajji Osman (56) isimli şahsın Suriye'deki Rakka bölgesinde yumurta satan sade bir vatandaş kılığında DEAŞ adına istihbarat topladığını tespit etti. Zanlının ayrıca DEAŞ'ın cellatlığını yaparak birçok infaza katıldığı belirlendi. Zanlının 2 çocuğu ve eniştesinin DEAŞ'a katıldığı, 1 eniştesinin de engelli çocuğuyla birlikte Tel-Abyad'da canlı bomba olarak kendini patlattığı saptandı. Read Hajji Osman'ın Suriye'de DEAŞ'ın zayıflamasının ardından kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapıp Adana'ya geldiği anlaşıldı. Zanlının ifadesinde ise polisin tespitlerini kabul etmediği öğrenildi. 


Hapis cezası alanları DEAŞ'a götürdü 

Operasyonda gözaltına alınan Mehmet E. isimli bir zanlının ise Adana'da örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Zanlının örgüte eleman kazandırmak için cezaevi firarilerini ve kesinleşmiş hapis cezası olanları seçtiği ortaya çıktı. Hayattan bir beklentisi olmayan insanları ağına düşürüp Suriye'de DEAŞ'a göndererek savaşmalarını sağladığı belirlendi. 

Suçlamaları kabul etmeyen zanlının babası Mustafa E.'nin ise geçen yıl 3 tane uzun namlulu silahla yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı. 

Sosyal medya üzerinden elaman kazandırıyor 

Operasyonda eşi ile birlikte gözaltına alınan ancak eşi hamile olduğu için bırakılan Doğan D.'nin ise sosyal medya üzerinden örgütün kamplarıyla bağlantıya geçtiği ve Adana'dan örgüte eleman kazandırdığı öğrenildi. 

Bu arada, gözaltına alınan Musap E. isimli zanlının ise El Kaide terör örgütünün Suriye koluna katıldığı, Adana'da da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nda Alparslan Kuytul'un derslerine katıldığı öğrenildi. 

Kuytul, suç örgütü kurmak suçlamasıyla halen cezaevinde tutuklu bulunuyor. 

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