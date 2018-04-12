12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Dakika dakika ABD- Rusya gerilimi

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Dakika dakika ABD- Rusya gerilimi
Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazırlan Rusya, füzeler geliyor" tweeti sonrası tüm dünya çalkalandı. Hem ABD hem Rusya cephesinden sert mesajlar peş peşe geldi. İşte dünden bugüne dakika dakika yaşananlar...
Dakika dakika ABD- Rusya gerilimi Dakika dakika ABD- Rusya gerilimi Dakika dakika ABD- Rusya gerilimi

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırının ardından büyük bir karar alacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya "Füze atarsan engelleriz" yanıtını vermişti. Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin,yaptığı açıklamada Suriye'ye ateş edilen herhangi bir ABD füzesinin düşürüleceğini açıklamıştı.

14.00 HAZIRLAN RUSYA FÜZELER GELİYOR

Rusya'nın bu açıklamasına ABD cephesinden cevap bizzat ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.Twitter hesabından açıklama yapan Trump, bu konuda attığı ilk tweet'te "Rusya Suriye'ye giden füzeleri vurup düşüreceğini söylemiş. Hazır ol Rusya, çünkü füzeler geliyor. Güzel, yeni ve akıllı füzeler. Gazla halkını öldürmekten zevk alan bir hayvanla (Beşar Esed) ortak olmamalısın" dedi.

14.25 RUSYA'DAN İLK CEVAP: FÜZELERİ TERÖRİSTLERE ÇEVİRİN

Trump'ın bu açıklamasına Rusya cephesinden ilk cevap dakikalar içerisinde geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalı, yıllardır kendi topraklarında uluslararası terörizmle mücadele eden meşru bir hükümete doğru değil" dedi.

14.40 TRUMP'TAN İKİNCİ TWEET : İLİŞKİLERİMİZİN EN KÖTÜ DÖNEMİ

Trump 40 dakika sonra bir tweet daha atıp, "Rusya ile ilişkilerimiz SoğukSavaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun"ifadesini kullandı.

15:15 SURİYE: ABD'NİN ÇIKIŞINA ŞAŞIRMADIK

Gerilimin odak noktasındaki ülke Suriye'den ilk açıklama geldi.  Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD’nin düşüncesiz çıkışına şaşırmadık” denildi.

15.35 SÖZCÜ'DEN ABD'YE İKİNCİ CEVAP

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan Trump’ın silahsızlanma çağrısına yanıt geldi: "Muhteşem fikir, ABD’nin kimyasal silahlarıyla başlayalım!"

15:50 PENTAGON BİZE DEĞİL BEYAZ SARAY'A SORUN

Trump'ın açıklamasının sonrası gözlerin çevrildiği Pentagon'un Sözcüsü Eric Pahon  yazılı bir açıklama yaparak, "Trump'ın tweet'lerini bize değil, Beyaz Saray'a sorun" dedi.

16:50 TÜRKİYE'DEN TEPKİ: SOKAK KAVGASI

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve Rusya arasındaki Suriye restleşmeyle ilgili olarak "Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar, sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar Dünyanın bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacaklar"dedi.

17:00  ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bir BM mekanizması kurularak olayın yerinde araştırılması konusunda ABD'nin yaptığı öneri ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) bir anlaşma sağlanamamasını büyük üzüntüyle karşıladık. Diğer konular hakkında şu an spekülasyon yapmak istemiyorum." dedi.

17:42 PUTİN: DURUMK ENDİŞE VERİCİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Trump'ın tweetleri sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Dünyadaki durum endişe verici. Sağduyunun hakim olmasını umuyoruz" dedi.Putin'in ardından bir açıklama da Kremlin'den geldi "Twitter diplomasisinin bir parçası olmayız. Daha ciddi bir yaklaşımdan yanayız" denildi.

18:25  İRAN: SALDIRI OLURSA ŞAM'IN YANINDA OLACAĞIZ

İki ülke arasındaki restleşme devam ederken bir açıklama da İran'dan  geldi. İran, "Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız"açıklamasında bulundu.

18:35 ABD SAVUNMA BAKANI: ASKERİ SEÇENEKLER HAZIR

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD’nin  müttefikleriyle Suriye’nin Duma ilçesindeki kimyasal saldırıya ilişkin  istihbaratı analiz etmeyi sürdürdüğünü belirterek “Başkan'ın karar verme  sürecinde, eğer uygun görülürse askeri seçenekleri sunmak üzere hazır  bekliyoruz.” dedi.

19:13 İSRAİL'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

İsrail kabinesi güvenlik nedeniyle bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda İran’ın saldırı tehditleri ile ABD’nin kimyasal saldırı nedeniyle Suriye’ye düzenleyeceği muhtemel saldırı ele alındı. Bu aradan Putin'in, İsrail liderini uyararak 'Suriye'yi istikrarsızlaştıracak ve güvenliği zedeleyecek adımlardan kaçının' dediği belirtildi.

21:05 İNGİLTERE MÜDAHALAEYE HAZIRIZ

İngiltere Başbakanı Theresa May Meclis'e sormaksızın Suriye'ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıkladı.

23.00 BEYAZ SARAY HENÜZ KARAR VERMEDİK

Beyaz Saray, Trump Doğu Guta'daki kimyasal saldırıya ilişkin Rusya ve Suriye'yi sorumlu tuttuğunu açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada, Suriye konusunda son kararın henüz verilmediği ve tüm seçeneklerin masada olduğu belirtti. Yapılan açıklamada, "Trump'ın Tweetinde bahsettiği hava operasyonu sadece seçeneklerden biri." denildi.

00:25 ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

07.40 SAVAŞ GEMİLERİ YOLA ÇIKTI

ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek.


07.55 İTALYA'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Suriye'ye muhtemel bir harekâtı "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız" sözleriyle değerlendirdi.

08.00  BM: DURUMUN KONTROLDEN ÇIKMASINI ÖNLEYİN
  
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, krizin taraflarına seslendi ve "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin" dedi. Guterres'ın çağrısının hedefinde BMGKdaimi üyeleri ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin var.

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