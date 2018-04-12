II. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak düştü, ölüler var

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Benifontaine kentinde 2. Dünya Savaşından kalma koleksiyon uçağı gözler önünde yere çakıldı. Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti.

Düşen YAK18 model uçağı seyretmeye gelen kalabalığa olayın şoku ile film sahnesi çekildiğini düşündürdü.

Alçak uçuş gerçekleştiren uçağın yere çakıldığı anlar ve ardından alev ve dumanın görüldüğü görüntüler Analiz ve Soruşturma Bürosu (BEA) tarafından olayı çözmek üzere kullanılacak.

Öte yandan, biri 60 diğeri 62 yaşında olan pilotların çok deneyimli ve Paris asıllı olduğu öğrenildi.