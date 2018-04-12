Beyaz Saray'dan Suriye'yle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada 'Suriye konusunda son karar henüz verilmedi, tüm seçenekler masada.' denildi
12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Beyaz Saray'dan yeni 'Suriye' açıklaması
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