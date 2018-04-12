Oyların yüzde 80'ini aldı! Yeniden lider

Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yüzde 80'in üzerinde oy aldı.

"ELS" Bağımsız Araştırmalar Merkezinin 300 sandıkta 80 bin seçmenle yaptığı anketin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 82,7'sini alarak seçimi kazandı. Ankete göre, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev yüzde 4,23 oyla ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç ise yüzde 3,7 oyla üçüncü oldu.

Sivil Toplum İçin Bağımsız Danışma ve Yardım Merkezinin Fransız "Opinion Way" şirketiyle ortaklaşa gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre de seçimin galibi yüzde 86,53 oyla Aliyev oldu. Ankete göre, Aliyev'i yüzde 3,1 oyla Hasanguliyev, yüzde 2,92 oyla Oruç izledi.

Azerbaycan Çalışma Haklarını Savunma Ligi sivil toplum kuruluşuyla Amerikan "Arthur J.Finkelstein and Associates" (AJF) şirketinin ortaklaşa yaptığı çıkış anketlerinin sonuçlarına göre de Aliyev yüzde 85,57 oy alarak seçimi kazandı.