12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Trump'tan Katar Emiri'ne övgü dolu sözler

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Trump'tan Katar Emiri'ne övgü dolu sözler
ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri'ni Beyaz Saray'da ağırladı. Trump daha geçen yıl terörü finanse etmekle suçladığı Katar'ın Emiri için "dostum" ve "harika bir beyefendi" dedi.
Trump'tan Katar Emiri'ne övgü dolu sözler Trump'tan Katar Emiri'ne övgü dolu sözler Trump'tan Katar Emiri'ne övgü dolu sözler

 

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad al Thani'yi Oval Ofis'te ağırladı. El Thani için "dostum" ifadesini kullanan Trump, Emir'i "harika bir beyefendi" olarak tanımladı.

Daha sonra Beyaz Saray tarafından yayımlanan toplantı notlarında, liderlerin Suriye'yi ve “İran ve Rusya'nın habis etkisini” ve ek olarak da “Amerikalılara 50 binden fazla iş imkanı yaratacak yeni ticari anlaşmalarını sonuçlandırmak için ortak çabaları tartıştıkları” belirtildi. Ancak bu ticari faaliyetler hakkında detay verilmedi. 

Terörü finanse etmekle suçlamıştı

Ancak bir yıl öncesinde iki ülke arasındaki ilişkiler tamamen farklı bir düzeydeydi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'den oluşan Arap ülkeleri, teröre destek sağladığı gerekçesiyle Katar'a yönelik yaptırım kararı alıp diplomatik ilişkileri kesmişti.

Bu ülkelerin hamlesine destek veren Trump ise Katar'ın tarihsel olarak teröre üst düzeyde destek verdiğini belirtmişti. ABD Başkanı, Katar'ı terörü finanse etmeye son vermeye ve İran'la ilişkilerinin seviyesini düşürmeye çağırmıştı.

Trump ilk etapta Katar'a uygulanan ekonomik yaptırımları desteklemişti. Ancak daha sonra ABD'nin Ortadoğu operasyonları için büyük öneme sahip askeri hava üssünün bu ülkede olduğunu göz önünde bulunduran danışmanlarının tavsiyeleri üzerine, Katar'a karşı daha ılımlı bir yaklaşım benimsemişti.

Emir'den teşekkür

Katar Emiri Al Thani, Beyaz Saray'da görüştüğü Trump'ın söz konusu dönemde uygulanan abluka sırasında Doha yönetiminin desteklenmesi konusunda "çok yardımcı olduğunu" söyledi. Katar Emiri, Amerikalılara da "çok destekleyici" oldukları için teşekkür etti.

Al Thani, “Terörü finanse eden insanlara müsamaha göstermüyoruz ve göstermeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile bölgede terörizmin finanse edilmesini durdurmak için işbirliği yapıyoruz” diye konuştu.

Trump ise Katar'ın askeri satın alımlarına övgüde bulundu. ABD Başkanı, "Bizden çok sayıda ekipman, birçok askeri uçak ve füze satın aldılar" dedi.

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