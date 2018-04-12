Hollanda'da liderlere hakaret, artık suç değil

Hollanda Meclisinde yapılan oylamada, dost ülke liderlerine hakareti suç sayan yasanın yürürlükten kaldırılması oy çokluğuyla kabul edildi.
ERDOĞAN'IN AÇTIĞI DAVA İLE GÜNDEME GELDİ
Söz konusu düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önce Alman komedyen Jan Böhmermann'a hakkında açtığı hakaret davası sonrasında gündeme gelmesi sebebiyle "Erdoğan yasası" olarak anılıyor.
HAKARET ETMEK BATI DEĞERİYMİŞ
VVD Milletvekili Joost Taverne, yasanın yürürlükten kaldırılması önerisinin gerekçesini, "Yurt dışındaki liderler, uzun kollarıyla bizim mahkemelerimizi kullanarak, temel Batı değerlerimizi baltalayamazlar." diye açıkladı.
Hollanda Meclisi'nde Salı günü ele alınan öneri kabul edilirken, Türkiye kökenli politikacıların kurduğu DENK aleyhte oy kullandı.