12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Suriye'ye karşı büyük ABD koalisyonu

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Suriye'ye karşı büyük ABD koalisyonu
Suriye'nin Duma'da kimyasal silah kullanarak sivilleri katletmesi Batı'yı harekete geçirdi. BMGK'da Rusya Suriye'ye soruşturmayı veto etmesi ABD'nin ortaklarıyla Suriye'yi vurma planlarını güçlendirdi
Suriye'ye karşı büyük ABD koalisyonu Suriye'ye karşı büyük ABD koalisyonu Suriye'ye karşı büyük ABD koalisyonu

 

Suriye'nin Doğu Guta'da uyguladığı sistematik katliam uluslararası arenada en çok konuşulan, tepki gösterilen konulardan biriydi. Ateşkes kararının ihlal edilerek sivillerin hedef alınmasına karşı hareket etmeye hazırlanan Batı, bu sefer de Duma'daki kimyasal saldırı ile kendi içinde olağanüstü bir hareketliliğe büründü.

ABD'nin "her seçenek masada" diyerek değindiği operasyonun hazırlıkları hızlıca başlarken, Washington'un Suriye müttefikleri de şekilleniyor.

BÜYÜK BATI KOALİSYONU

Suriye'de yaşananların diyalog ile çözülemeyeceğine inanan ve diyalog girişimlerinin sonuçsuz kaldığını fark eden Batı, ABD öncülüğünde bir koalisyon oluşturuyor.

ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve İsrail'in ismi bu ortaklıkta sıkça duyulurken, koalisyonun yakın vadedeki en büyük hedefi de Suriye'de rejime ait olan 18 hava üssü.

AKDENİZ ÜZERİNDEN SALDIRI PLANLARI

Henüz ilan edilmeyen malum operasyonun detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, planlar da netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin 5 ve 6'ıncı filosunu Akdeniz'e doğru yola çıkardığı belirtilmiş, buradan da uzun menzilli füzeler ve uçaklar ile rejime ait bölgelere saldırı gerçekleştirileceği belirtiliyor. Tıpkı Irak'a uygulandığı gibi...

İngiltere'nin de Akdeniz üzerinden planları bulunuyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz hava üslerini kullanmayı hedefleyen Londra yönetimi, Güney Kıbrıs'ta bulunan 6 adet GR4 Tornado jeti ile rejime karşı hava operasyonları gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Envanterinde bulunan Storm Shadow isimli füzelerle Suriye'yi vurmayı hedefleyen Londra yönetimi, 240 kilometre menzile sahip füzelerle uzaktan atış imkanı sağlayacak.

16 HAVA ÜSSÜ

ABD koalisyonu için 16 hava üssünün hedef olarak belirlenmesinin altında, rejimin en büyük gücünün hava unsurlarının olması yatıyor. Hava üslerinin bombalanması ve yok edilmesiyle Suriye'nin hava gücünü bitirmeyi hedefleyen plan, aynı zamanda sivillerin bombalanmasının da önüne geçilmesini sağlamayı amaçlıyor.

RUS ASKERLERİ DE HEDEFTE

Koalisyonun en sıcak halkalarından biri de İsrail. Devamlı olarak kendi topraklarından kaldırdığı uçaklarla Suriye'ye ait topraklarda operasyon gerçekleştiren Tel Aviv, bölgede oluşabilecek İran ve Rusya tehdidine karşı da Akdeniz'deki ABD filoları ile korunacak.

Koalisyonun 18 hava üssünden sonraki hedefi de Esad rejiminin yumuşak gücü olan Rus askerleri. Bölgede bulunan Rus askerlerine karşı operasyon da gerçekleştirecek olan koalisyon devletleri, kısa vadede Akdeniz üzerinden rejimi ve ittifaklarını çökertmeyi hedefliyor.

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