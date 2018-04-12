Madrid'de tarihi gece! Mucize 90+7'de bitti!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Juventus, Santiaıo Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

İlk maçı evinde 3-0 kaybeden Juventus, henüz 2. dakikada Mario Manduzkic ile öne geçmeyi başardı. Golün asistini yapan isim ise Sami Khedira oldu. Mücadelenin 37. dakikasında ise Manduzkic bir kez daha sahneye çıktı ve Juventus, Real Madrid karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Juventus, 61'de Blaise Matuidi ile skoru 3-0'a getirdi ve tur için skoru eşitledi.

Maçın sonuna 3 dakika eklenmişken Real Madrid 90+2'de penaltı kazandı. Penaltı pozisyonunda Buffon'un kırmızı kart görmesiyle Juventus mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Buffon'un yerine oyuna kaleci Wojciech Szczesny geçti.

Real Madrid 90+7. dakikada penaltıda Ronaldo ile golü buldu ve maçı 3-1'e getirerek toplam skoru lehine çevirdi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALİSTLER

Liverpool

Roma

Bayern Münih

Real Madrid