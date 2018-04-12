Fehmi Koru'dan Altaylı'ya Abdullah Gül cevabı

Abdullah Gül aday olacak mı sorusu gündemdeki yerini korurken yakın arkadaşı Fehmi Koru'dan bir yazı daha geldi. Fehmi Koru Abdullah Gül'e aday olması için gaz verdiğini söyleyen Fatih Altaylı'ya bugünkü yazısına cevap verdi.

Abdullah Gül aday olacak mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Muhalefete Gül'ü öneren yakın dostu Fehmi Koru için Fatih Altaylı, dünkü yazısında "Çünkü mesele gündemden düştüğü anda Fehmi Koru gaza hafiften dokunuyor."ifadelerine yer vermişti. Hedefteki isim eleştirilere bugünkü yazısında cevap verdi.

GÜL'ÜN ADAYLIK İHTİMALİ HERKESİN ZİHNİNDE YER EDİYORMUŞ: Gül'ün adaylık ihtimalinin herkesin zihninde yer ettiğini savundu. İşte Koru'nun Altaylı'ya yanıtı:

ABDULLAH GÜL ADAY OLSA: "Yapılan bütün kamuoyu araştırmalarını görme imkanına sahip değilim; bazısı elimde, bazısını ise medyaya yansıdıkça görebiliyorum. Ancak bildiğim şu: Araştırmalarda, neredeyse hepsinde, deneklere yöneltilen sorular arasında “Abdullah Gül aday olsa…” diye başlayan bir soru mutlaka bulunuyor.

Böyle bir ihtimal herkesin zihninde yer ediyor çünkü. Yalnız oy vereceklerin zihninde yok bu ihtimal, halktan oy isteyeceklerin de bu ihtimali hesaplarına kattıkları belli. Aday olur mu olmaz mı, o tabii 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün kendisinin bileceği bir şey."