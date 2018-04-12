Terim'den Rodrigues ve Feghouli'ye uyarı!

Son 4 maçlık periyotta Garry Rodrigues'in durulması, Feghouli'nin ise Trabzonspor dışında adeta sahada gezinmesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in canını sıkıyor.
İki kanat oyuncusunun bu kadar formsuz oluşuyla birlikte özellikle kapanan savunmaları açmakta güçlük çeken deneyimli antrenör, antrenmanlarda Rodrigues ve Feghouli'yle özel olarak ilgileniyor.
Futbolcularının performans anlamında yeniden üst seviyelere çıkmasının, şampiyonluk yolunda kritik önem taşıdığını bilen Terim, beraberliğin de yeteceği M.Başakşehir'in kapalı oyun anlayışını kanatlarıyla açmayı planlıyor.