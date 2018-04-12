12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Juventus başkanı İtalyan Collina'ya patladı!

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Juventus başkanı İtalyan Collina'ya patladı!
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, son dakika penaltı golüyle Real Madrid'e elendikleri maçın ardından UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'yı eleştirdi.
Juventus başkanı İtalyan Collina'ya patladı! Juventus başkanı İtalyan Collina'ya patladı! Juventus başkanı İtalyan Collina'ya patladı!

 

Real Madrid karşısında 3-0 öne geçmesine karşın son dakika penaltı golüyle Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta başkan Andrea Agnelli, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Andrea Agnelli'nin açıklamaları;

"İtalyan kulüplerine karşı son dönemde çok hata yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde kesinlikle VAR'a ihtiyaç var. 1-2 puan olayı değil bu, prestij, para meselesi. Böyle olaylara izin veremeyiz."

EĞİTMEYE YARDIM EDEBİLİRİZ

"Roma'nın Barcelona karşısında penaltısı verilmedi, Milan hatalarla Arsenal'e elendi, bugün bize yapılan var. Bu teknik bir problem çünkü UEFA'nın iyi hakemleri yok. Beceremiyorlarsa hakem eğitmeye yardım edebiliriz."

EN ÇOK ÜZÜLEN KİŞİ OLABİLİR

"Bu hakem pozisyonu izleyip ne yaptığını anlayınca en çok üzülen kişi de olabilir. Maçta pozisyonlar olabilir ama hakemler durumu süzemiyor. Elimizde teknoloji varken, neden kullanmıyoruz ki? Çizgi hakemi ile VAR bir mi?"

İTALYAN COLLINA'YA TEPKİ

"Bazı nedenlerden dolayı Collina, tarafsız olduğunu, İtalyan kulüplerinin maçlarında bilimsel olarak kanıtlamaya çalışıyor. "

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