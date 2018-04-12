12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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İstismara karşı ev ev dolaşılacak!

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Çocuğa yönelik cinsel istimarda cezaları artıran yasal düzenleme TBMM’nin önüne gelirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da önleyici tedbirler için hazırlık yapıyor.
İstismara karşı ev ev dolaşılacak!
İstismara karşı ev ev dolaşılacak! İstismara karşı ev ev dolaşılacak! İstismara karşı ev ev dolaşılacak!

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında cezaları artıran ve önleyici tedbirler getiren düzenleme TBMM’ye sunuldu. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre çocuklara karşı istismar suçlarıyla ilgili bir de “acil eylem planı” hazırlanıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) aracılığıyla ev ziyaretleri yapılacak. Bu ziyaretlerde elde edilen verilerle her ilde risk haritaları oluşturulacak. Haritalar, çocuğa yönelik cinsel istismar konusunda yol gösterici olacak.

BU YIL BAŞLAYACAK

Hükümet, cinsel istismar korusunda cezaları artıran düzenlemeyi TBMM’ye gönderirken, diğer taraftan da koruyucu ve önleyici tedbirler getiren, toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleyen bir eylem planını hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu yıl içerisinde uygulanmaya başlanacak eylem planı çerçevesinde ASDEP’in kapasitesi artırılacak.

PERSONEL TAKVİYESİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, taşra teşkilatında ASDEP kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. İlk etapta 400 ASDEP personeli istihdam edilecek. Bu personel, adli makamlarca tespit edilen can güvenliği hali dışında 5 yıl süreyle iller arasında yer değişikliği yapamayacak.

RİSK HARİTASI ÇIKACAK

ASDEP kapsamında yapılan ev ziyaretleri cinsel istismar konusu özelinde yoğunlaştırılacak. Ev ziyaretlerinde cinsel istismar ile ilgili risk olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacak. Elde edilen verilerin sonucunda bir risk haritası oluşturulacak. Her yıl düzenli olarak bu çalışmalar tekrarlanacak. Risk haritaları cinsel istismar konusunda alınacak önleyici tedbirler için yol gösterici olacak. Bu haritalar, uyuşturucu ile mücadele konusunda da uzmanlara bir işaret verecek.

SAĞLIKLI İSTATİSTİK

Cinsel istismar olaylarıyla ilgili istatistiklerin daha sağlıklı tutulması sağlanacak. Konuya ilişkin İçişleri, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarında bulunan veriler, ortak bir havuzda toplanacak. Bu havuzdaki veriler konusunda TÜİK ile de çalışılarak cinsel istismarın istatistiksel boyutu ortaya çıkarılacak.

YOĞUN EĞİTİM

Eylem planı çerçevesinde, öğretmen, antrenör, Kuran kursu öğreticileri gibi çocuklarla ilgili alanda çalışan kim varsa yoğun eğitimlerden geçirilecek. Eğitim müfredatında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim programlarında cinsel istismar konusuna yer verilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından her ile ve belirlenecek büyük ilçelere Temmuz 2019’a kadar Çocuk İzleme Merkezleri kurulacak.

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