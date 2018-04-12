12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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"Savaş çıkarsa acayip programlar yaparsınız, yaşarız yani!"

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Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, bağlandığı canlı yayında Trump'ın, Rusya'ya sarf ettiği, "Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek" sözlerini değerlendirdi.
"Savaş çıkarsa acayip programlar yaparsınız, yaşarız yani!"

ABD ile Rusya arasındaki Suriye gerginliğini, telefonla bağlandığı Habertürk TV yayınında değerlendiren Prof. Dr. Hasan Köni, ilginç bir yorumda bulundu.

Trump’ın söylemlerini değerlendiren Köni, ABD’nin Rusya’ya karşı bir savaş ilan edemeyeceğini, bu ilanın bir ‘blöf olduğunu’ savundu.

"SAVAŞ OLURSA YAŞARIZ!"

Prof. Dr. Köni cümlesinin sonunda, “Şu anda blöf olarak görüyorum ama savaş olursa acayip programlar yaparsınız. Yaşarız yani. Gazdan başka bir alet bulmaları lazım, kendilerine mikrop savaşını tavsiye ediyorum. O yüzden blörf olarak görüyorum” dedi.

Açıklama sırasında spiker Didem Güler şaşkınlığını gizleyemezken Köni'nin sözleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

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