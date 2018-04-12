ABD- Rusya krizi! Dışişleri'nden kritik açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlıkta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

ABD SALDIRISINI TÜRKİYE DESTEKLER Mİ?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.

Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" dedi.

Aksoy, "Duma'daki kimyasal saldırının araştırılması konusunda BMGK'ya sunulan önergede eş sunucu olduk" dedi.

İNCİRLİK KULLANILACAK MI?

Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.

TEL RİFAT

Aksoy, "Tel Rifat YPG-PYD'nin yeni merkezi olmamalı" dedi.

FETÖ OPERASYONLARI

Aksoy, FETÖ'nün yurt dışı ayaklarına izlenilen strateji kapsamında, "Kararlılıkla mücadele ediyoruz, muhataplarımıza da ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu anladılar ve bazı FETÖ mensuplarını sınır dışı ettiler. Hangi ülkede olursa olsun FETÖ mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"FRANSA MÜTTEFİKLİĞE SIĞMAYAN BİR ADIM ATTI"

Fransa'nın müttefikliğe sığmayan bir adım attığını söyleyen Aksoy, "Bizim Fransa'ya mesajımız gayet net. Eğer Suriye konusunda iş birliğimizi ve diyaloğumuzu sürdüreceksek temel konularda bir anlayış birliğine varmamız gerekiyor. PYD/YPG, PKK'nın Suriye'deki uzantısıdır. Yani bir terör örgütüdür. PYD/YPG, DEAŞ ile mücadelede ortak olamaz." diye konuştu.

Aksoy, terör örgütleriyle mücadelenin başka terör örgütleri eliyle olamayacağını vurgulayarak "PYD/YPG, Suriye'nin geleceğine ipotek koyacak bir politika izliyor. PYD/YPG ile iş tutmak Suriye'nin geleceğini ipotek altına almak anlamına geliyor." dedi.

Bunun hem Türkiye'nin, hem de bölgenin güvenliği bakımından sakıncalı olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Fransız makamları ayrıca 'Afrin kantonu' ifadesini kullandılar. Bu ifadenin de Suriye ihtilafının çözümü ile ilgili BM söylemine, BM kararlarına ters düştüğünü söylemek istiyorum. Bu konuyu zaten Sayın Bakanımız da Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına iletti."