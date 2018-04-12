Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Başkentray 1 milyar 227 milyon liraya mal oldu.
Artık Ankara Yüksek Hızlı Trenin başkenti haline geldi.
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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Başkentray 1 milyar 227 milyon liraya mal oldu.
Artık Ankara Yüksek Hızlı Trenin başkenti haline geldi.
Ayrıntılar Geliyor...