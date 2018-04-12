Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.
12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
- ABD- Rusya krizi! Dışişleri'nden kritik açıklamaHakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolarKremlin'den ABD'ye son dakika mesajıErdoğan'dan Ankara'da kritik mesajlarEski Pentagon yetkilisi Rubin çıldırdı Türkiye artık...Irak ordusu Suriye sınırında teyakkuza geçtiSabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldüBir açıklama da Çin'den: Karşılık veririz!Arkadaşına şaka yaptı kovulduAraç sahipleri dikkat! 2019'a kadar uzatıldı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:53 Güneş 06:23 Öğle 13:11 İkindi 16:51 Akşam 19:47 Yatsı 21:11
- 20°C Adana
- 21°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 14°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 20°C Ankara
- 20°C Antalya
- 22°C Artvin
- 21°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 109.382 0.12
- Altın: 178,757 -0.67
- Dolar: 4,1271 -0.13
- Euro: 5,0924 -0.42
Sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD- Rusya krizi! Dışişleri'nden kritik açıklamaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolarSONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.
Erdoğan'dan Ankara'da kritik mesajlarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkentray Projesi açılışında konuştu.
Sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldüAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye-İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan PKK'lı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalarBaşbakan Binali Yıldırım Başkentray açılış töreninde konuşuyor...
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Arkadaşına şaka yaptı kovuldu
- Murat Başoğlu'na mahkemeden büyük şok
- Sınıfta skandal görüntüler!
- Canan Karatay: Hz. Muhammed olsaydı...
- AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti
- Baykal'ın oğlunun 'Enkaz' iddiasına cevap geldi
- Askere moral vermeye giden isme CHP şoku!
- 120 nüfuslu köyün şehidini 5 bin kişi uğurladı
- Yok böyle iğrençlik!
- Boşandıktan sonra çocuklar annelerinin soyadını alabilecek!
- İhanetine çocukları da alet etti!
- "Montrö'yü değiştireceğiz"
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.