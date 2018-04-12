12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü

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Sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye-İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan PKK'lı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü Sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü Sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

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