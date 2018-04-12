Irak ordusu Suriye sınırında teyakkuza geçti

Batı dünyası Suriye’ye yönelik olası bir askeri operasyonu gündemde tutarken, Irak ordusunun Suriye sınırında teyakkuza geçtiği haberi geldi.
Irak Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Saad Hadisi, “Suriye’de son zamanlarda gelişen gerginliklerin ülke ve bölgenin durumu üzerinde olumsuz etkilememesi konusunda ısrarlıyız” dedi.
Hadisi Iraklı güçlerin Suriye ile birlikte sınır hattının güvenliğini sağladığını dile getirip, “Her türlü terör saldırısını önlemek için Irak güçleri Suriye sınırında teyakkuza geçmiş durumda” ifadelerini kullandı.
Iraklı sözcü, Iraklı güçlerin Suriye’de IŞİD’in denetimi altında olan bölgelerden gelecek her türlü terör saldırısına karşılık vermeye hazır olduğu dile getirdi.