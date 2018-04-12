12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Erdoğan'dan Ankara'da kritik mesajlar

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Erdoğan'dan Ankara'da kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkentray Projesi açılışında konuştu.
Erdoğan'dan Ankara'da kritik mesajlar Erdoğan'dan Ankara'da kritik mesajlar Erdoğan'dan Ankara'da kritik mesajlar

ADB ve Rusya restleşmesi ile ilgili konuşan Suriye'nin bilek güreşi sahasına çevrilmesinden rahatsızlık duyuyoruz diyen Erdoğan, "Dün Trump ile görüştüm, bugün Putin ile görüşeceğim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Ankara'da metro konforunda banliyö hizmeti verecek olan Başkentray'ımızın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece İstanbul'daki Marmaray, İzmir'deki Egerayımız gibi 3. projemizi de hayata geçirmiş olduk. 

Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Üçüncü banliyo hattımızı hayata geçirdik. Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucu bu hatla birleşiyordu. Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk. 

YEPYENİ BİR ULAŞIM AĞI KURDUK

Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk. Ankara'ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdık. Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilmesini sağlayacak, Eryaman, Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresi, zamanla 5 dakikaya kadar indirilebilecek. Bu muhteşem katılım bu projenin önemini ortaya koyuyor.

HER YER PIRIL PIRIL OLACAK

Ankara'ya şehircilik bakımından çağ atlattık. Biliyorsunuz Kentsel Dönüşüm diyoruz. Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anlatsa. 1970'lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. Bu görülen bütün yerlerde dönüşümü gerçekleştireceğiz ve her taraf pırıl pırıl olacak. Benim kardeşim de modern yaşamı hayatı yaşayacak. 

MALAZGİRT'TEN BU YANA TARİHİMİZİ ÇOK İYİ ÖĞRENİN

Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. Gençler, peygamber efendimizden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Gençler, Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Yakın dönemi de çok iyi öğrenin. O zaman kimin hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ülkemizi böyle bir nesile emanet edebiliriz. Aksi takdirde yandık demektir. Önümüzde şimdi 2019 var.

AFRİN'DE 4123 TERÖRİST

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

15 Temmuz gecesinde üzerimizde helikopterler, uçaklar uçuyordu ama biz kaçmadık Halkım tankların önüne çıktı 251 şehit verdik ama ülkeyi FETÖ alçaklarına vermedik. 

FETÖ'cüler şimdi ülke ülke kaçıyorlar. en son Gabon'da üçünü aldık yurt dışından 80 terörist getirdik. 

Tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. 

ERDOĞAN'DAN ABD- RUSYA RESTLEŞMESİNE TEPKİ

Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım. Suriye'deki operasyonlarımızda rejimin baskısındaki milyonlarca insana güvenlik sağlamaktır. Suriye'deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olacağız. DEAŞ ile samimi tek mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Herkes farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ'ı kullanmıştır. PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir.

Değerli kardeşlerim, birçok batılı dostların bayrakları bunların tanklarının yanında görülüyor. Kurtarabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Öyle ya da böyle imha edeceğiz. Müttefik ülkelerin askerlerine silah doğrultacak değiliz. Ancak müttefik ülkelerin askerlerinin bunların yanında yine de çok durmamalarını tavsiye ediyoruz.

Suriye'de herkesin maskelerinin indirmesini ve olduğu gibi görünmesini istiyoruz. Kimsenin Suriye topraklarını askeri mücadeleleri için yakmaya hakkı yoktur. Kimyasal silah kullanan rejimi korumak ne kadar yanlışsa, teröristleri korumak da o kadar yanlıştır. Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden, ne İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeye niyetimiz yoktur. Katil Esed'i destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD'yi destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Bulunduğu ortama refah getiren tek ülke Türkiye'dir. Bizim dışındaki güçlerin bulunduğu yerlerde zulüm vardı, huzursuzluk vardır.

Ekonomide aktif rol oynayanlar, eğer Suriye'deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışırsanız yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın işin kitabına uygun hiç bir izahı yoktur. Türkiye'nin yaşadığı hadiselere baktığımızda Türkiye'nin büyümesi uluslararası tahminleri alt üst ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu birilerini rahatsız ediyor. 

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