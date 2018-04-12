12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Kremlin'den ABD'ye son dakika mesajı

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Kremlin'den yapılan açıklamada, "Tansiyonu yükselten adımlardan kaçınmak önemli. Planlanmış bir Putin-Trump görüşmesi yok" denildi.
Kremlin'den ABD'ye son dakika mesajı
Kremlin'den ABD'ye son dakika mesajı Kremlin'den ABD'ye son dakika mesajı Kremlin'den ABD'ye son dakika mesajı

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