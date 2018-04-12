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Kremlin'den ABD'ye son dakika mesajı
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»
DÜNYA
12.04.2018 12:25
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Tansiyonu yükselten adımlardan kaçınmak önemli. Planlanmış bir Putin-Trump görüşmesi yok" denildi.
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