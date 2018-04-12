12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesine sert tepki

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ABD ve Rusya arasındaki gerilimin ardından ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirilmesinden son derece rahatsızız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesine sert tepki
Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesine sert tepki Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesine sert tepki Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesine sert tepki

Ankara'da Başkentray Projesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde  dünden beri devam eden ABD-Rusya gerilimi vardı.  "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız." diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaşanan krize ilişkin şunları söyledi;

DÜN TRUMP'LA BUGÜN PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM

"Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım. Suriye'deki operasyonlarımızda rejimin baskısındaki milyonlarca insana güvenlik sağlamaktır. Suriye'deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olacağız. DEAŞ ile samimi tek mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Herkes farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ'ı kullanmıştır. PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir.

KİMSENİN SURİYE TOPRAKLARINI YAKMAYA HAKKI YOK

Değerli kardeşlerim, birçok batılı dostların bayrakları bunların tanklarının yanında görülüyor. Kurtarabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Öyle ya da böyle imha edeceğiz. Müttefik ülkelerin askerlerine silah doğrultacak değiliz. Ancak müttefik ülkelerin askerlerinin bunların yanında yine de çok durmamalarını tavsiye ediyoruz.Suriye'de herkesin maskelerinin indirmesini ve olduğu gibi görünmesini istiyoruz. Kimsenin Suriye topraklarını askeri mücadeleleri için yakmaya hakkı yoktur. Kimyasal silah kullanan rejimi korumak ne kadar yanlışsa, teröristleri korumak da o kadar yanlıştır. 

NE ABD NE DE RUSYA'DAN VAZGEÇERİZ

Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden, ne İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeye niyetimiz yoktur. Katil Esed'i destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD'yi destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Bulunduğu ortama refah getiren tek ülke Türkiye'dir. Bizim dışındaki güçlerin bulunduğu yerlerde zulüm vardı, huzursuzluk vardır."

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