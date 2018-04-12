Erdoğan yanına çağırmıştı! Bakan'dan ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, LGS sınav yerlerinin 22 Mayıs'ta verilecek sınav giriş belgelerinde yazacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırıp deizmle ilgili uyarmıştı. Bugün katıldığı canlı yayında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi;

"Böyle bir program bizim bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. Yapan kim? Konya'da 2 tane sivil toplum kuruluşu. Konya'da 4 Mart tarihinde, Konya öğretmenevinde bir program gerçekleştiriliyor. Bu programa din kültürü ve ahlak bilgisiyle, imam hatip lisesinin meslek dersi öğretmenlerinden oluşan 50 katılımcı öğretmen, 5 grup halinde müzakereler icra edilmiş. Buralarda 'Öğrencilerden ne gibi sorular geliyor, bu sorulara nasıl cevap verelim'

BİLİMSEL GERÇEKLERE DAYANMIYOR

Bizimle ilgili kısım, öğretmenlerimizin katılmasına müsaade eder misiniz diyerekten, 'katılsınlar' demişiz. Onun üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katılımı söz konusu. Bir, bunların sonuç raporu yayınladı, sonuç raporu gerçekleri ifade etmiyor, bilimsel gerçeklere dayanmıyor. Hangi bilimsel araştırma yapıldı da bu öne çıkarıldı?



BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ BİZİM DE GÖRÜŞÜMÜZ



Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği aynen bizim de görüşümüzdür.'Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır, Türk genci dinine, kültürel emanetlerine sadıktır' diyor. Biz de aynen katılıyoruz.Bu ülkenin gençliğinin kodlarında, genlerinde, vatan sevgisi, yerel ve milli değerler vardır. Bunun hayatı pahasına bu değerleri savunacağını 15 Temmuz'da göstermiştir."

LGS AÇIKLAMASI



2 Haziran'da yapılacak LGS sınavı ile ilgili de konuşan Bakan Yılmaz, "Sınav yeri 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacak. LGS'ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek."dedi.Eğitim bölgeleri ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Haziran'da açıklanacak." diye yanıtladı. Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullarla ilgili konuşan Yılmaz, "Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullar her ilde belirlendi. Benim ilçede yok diyen varsa, her ilçede olma zorunluluğu yok" dedi.