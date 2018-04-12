12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:53Güneş 06:23Öğle 13:11İkindi 16:51Akşam 19:47Yatsı 21:11
    • 23°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 109.640 0.35
  • Altın: 177,560 -1.34
  • Dolar: 4,1036 -0.70
  • Euro: 5,0654 -0.95

Erdoğan yanına çağırmıştı! Bakan'dan ilk açıklama

»
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, LGS sınav yerlerinin 22 Mayıs'ta verilecek sınav giriş belgelerinde yazacağını açıkladı.
Erdoğan yanına çağırmıştı! Bakan'dan ilk açıklama
Erdoğan yanına çağırmıştı! Bakan'dan ilk açıklama Erdoğan yanına çağırmıştı! Bakan'dan ilk açıklama Erdoğan yanına çağırmıştı! Bakan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırıp deizmle ilgili uyarmıştı. Bugün katıldığı canlı yayında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi;

"Böyle bir program bizim bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. Yapan kim? Konya'da 2 tane sivil toplum kuruluşu. Konya'da 4 Mart tarihinde, Konya öğretmenevinde bir program gerçekleştiriliyor. Bu programa din kültürü ve ahlak bilgisiyle, imam hatip lisesinin meslek dersi öğretmenlerinden oluşan 50 katılımcı öğretmen, 5 grup halinde müzakereler icra edilmiş. Buralarda 'Öğrencilerden ne gibi sorular geliyor, bu sorulara nasıl cevap verelim'

BİLİMSEL GERÇEKLERE DAYANMIYOR

Bizimle ilgili kısım, öğretmenlerimizin katılmasına müsaade eder misiniz diyerekten, 'katılsınlar' demişiz. Onun üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katılımı söz konusu. Bir, bunların sonuç raporu yayınladı, sonuç raporu gerçekleri ifade etmiyor, bilimsel gerçeklere dayanmıyor. Hangi bilimsel araştırma yapıldı da bu öne çıkarıldı?

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ BİZİM DE GÖRÜŞÜMÜZ

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği aynen bizim de görüşümüzdür.'Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır, Türk genci dinine, kültürel emanetlerine sadıktır' diyor. Biz de aynen katılıyoruz.Bu ülkenin gençliğinin kodlarında, genlerinde, vatan sevgisi, yerel ve milli değerler vardır. Bunun hayatı pahasına bu değerleri savunacağını 15 Temmuz'da göstermiştir."

LGS AÇIKLAMASI

2 Haziran'da yapılacak LGS sınavı ile ilgili de konuşan Bakan Yılmaz, "Sınav yeri 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacak. LGS'ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek."dedi.Eğitim bölgeleri ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Haziran'da açıklanacak." diye yanıtladı.  Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullarla ilgili konuşan Yılmaz, "Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullar her ilde belirlendi. Benim ilçede yok diyen varsa, her ilçede olma zorunluluğu yok" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ege'de Yunan savaş jeti düştüEge'de Yunan savaş jeti düştüYunan basını: Savaş jeti iskiri yakınlarına düştü.
Erdoğan yanına çağırmıştı! Bakan'dan ilk açıklamaErdoğan yanına çağırmıştı! Bakan'dan ilk açıklamaMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, LGS sınav yerlerinin 22 Mayıs'ta verilecek sınav giriş belgelerinde yazacağını açıkladı.
Trump'ın 'hayvan' dediği Esed'den ilk açıklama!Trump'ın 'hayvan' dediği Esed'den ilk açıklama!Beşar Esed, ABD, İngiltere, Fransa'nın olası saldırısıyla ilgili ''Sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırmaya yarar'' uyarısı yaptı.
Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesine sert tepkiErdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesine sert tepkiABD ve Rusya arasındaki gerilimin ardından ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirilmesinden son derece rahatsızız" ifadelerini kullandı.
ABD- Rusya krizi! Dışişleri'nden kritik açıklamaABD- Rusya krizi! Dışişleri'nden kritik açıklamaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolarHakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolarSONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.
  • Erdoğan'dan Ankara'da kritik mesajlar12 Nisan 2018 Perşembe 12:24
  • Sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü12 Nisan 2018 Perşembe 12:07
  • Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar12 Nisan 2018 Perşembe 11:52
  • "Savaş çıkarsa acayip programlar yaparsınız, yaşarız yani!"12 Nisan 2018 Perşembe 11:40
  • O profesör beraat etti12 Nisan 2018 Perşembe 11:06
  • İstismara karşı ev ev dolaşılacak!12 Nisan 2018 Perşembe 11:00
  • DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı yakalandı12 Nisan 2018 Perşembe 10:53
  • Antalya’da komşu dehşeti! 4 kişiye kurşun yağdırdı12 Nisan 2018 Perşembe 10:40
  • Suriye’de sıcak saatler yaşanırken ABD’ye Türkiye engeli12 Nisan 2018 Perşembe 10:00
  • PKK’lı teröristler kaçınca onlar da bir anda ortadan kayboldu!12 Nisan 2018 Perşembe 08:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri