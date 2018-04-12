Trump'ın 'hayvan' dediği Esed'den ilk açıklama!

Beşar Esed, ABD, İngiltere, Fransa'nın olası saldırısıyla ilgili ''Sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırmaya yarar'' uyarısı yaptı.

Suriye'deki Beşşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı milisler muhtemel ABD saldırısı nedeniyle Şam ve Humus’taki askeri üsleri boşaltıyor.

Esad rejimi, Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine yapılan kimyasal saldırı sonrasında ABD’nin muhtemel saldırısına karşı teyakkuza geçti.

Rejim, Şam kırsalında ve Humus’taki askeri üslerde bulunan ekipman ve unsurlarının yerini değiştiriyor.



Şam’ın kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesinde bulunan Dumeyr ve es-Sin üslerinde konuşlu İran destekli yabancı milisler Lübnan sınırına doğru hareketlendi.



Bu üslerdeki askeri ekipmanların bir kısmı Şam’daki sivil havaalanına sevk edildi. Füze rampaları ve mühimmatlar ise vurulma riskine karşı kırsal bölgelere dağıtıldı.



Humus’taki T4 hava üssünde bulunan askeri ekipman ve unsurlar Halep'in merkezindeki Neyrab ve doğusundaki Kuveyris üslerine sevk edildi. Buradaki rejim yanlısı yabancı terörist savaşçılar da güneydeki Dera bölgesi ve Lübnan sınırına yöneldi.

ABD ve müttefiklerinin olası askeri operasyonuna karşı hava üslerindeki uçaklarını da korumaya çalışan Esad rejimi, IL-76 ve SU tipi aktif uçaklarını Lazkiye’de Rusya tarafından kullanılan Hımeymim üssü ve Hama askeri havaalanına gönderdi.