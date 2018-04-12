Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Suriye açıklaması

ABD başkanı Trump Suriye'yle ilgili sosyal medyadan yeni bir açıklama yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dakikalar önce attığı tweet ile yeniden soru işaretlerine dönüştü. Trump, dün attığı tweet'de kullandığı 'Bizi bekle Rusya, füzelerimiz geliyor' ifadesine açıklama getirerek ABD'nin Suriye'ye ne zaman saldıracağını söylemediğini ifade etti. Trump, Suriye'ye yönelik planlanan füze saldırısının çok yakın zamanda ya da hiç de yakın olmayan bir zamanda meydana gelebileceğini açıkladı.

Trump attığı tweet'te şu ifadeyi kullandı;

"Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim. Bu çok yakın ya da hiç de yakın olmayan bir zaman olabilir. Her durumda, benim yönetimim altındaki ABD DEAŞ'tan bölgeyi temizleyerek harika bir iş çıkardı. 'Teşekkür ederiz ABD'miz nerede?"