Uydu görüntüler geldi! Rus savaş gemileri yok oldu

ABD ile Batılı müttefiklerinin Suriye’yi her an vurması beklenirken, Rusya da hazırlıklarına devam ediyor. Önceki güne kadar Suriye’deki Tartus Deniz Üssü'nde demirlemiş duran Rus savaş gemilerinin çarşamba günü açık denize çıktıkları gözlendi.

Uydu görüntüleme şirketi Image Satellite Internacional’ın paylaştığı görüntülere göre, Rus savaş gemileri Suriye’deki Tartus limanında bulunan üsten ayrıldı.

OLASI SALDIRI

Image Satellite Internacional, Facebook’ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uydu görüntülerini yayınladı. Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

Böylece 11 Nisan akşamı itibarıyla 5-6 Rus savaş gemisiyle bir denizaltının Suriye karasuları çevresinde savaş nöbeti tutmaya başladığı doğrulanmış oldu.

HAZIRLIK İŞARETİ

ABD müdahalesine ikinci hazırlık işareti olarak Şam rejiminin elindeki tüm savaş uçaklarını farklı noktalardan Rusya kontrolündeki Lazkiye bölgesindeki Hmeymim Hava Üssü'ne taşıması oldu. Esed rejiminin elinde 40 civarında Rus yapımı savaş uçağı bulunduğu tahmin ediliyor. Uçakların Hmeymim Üssü'ne aktarılması “ABD, Rus üssünü vurmaya kalkışmaz” hesabıyla yapıldığı dile getiriliyor.