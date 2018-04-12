12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Ege'de Yunan savaş jeti düştü

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Yunan basını: Savaş jeti iskiri yakınlarına düştü.
Ege'de Yunan savaş jeti düştü
Ege'de Yunan savaş jeti düştü Ege'de Yunan savaş jeti düştü Ege'de Yunan savaş jeti düştü

Midilli Adası yakınlarında Yunanistan'a ait Mirage 2000 tipi bir jet düştü. Pilot hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yunan medyasına göre uçak saat 12.50 sıralarında düştü.

PİLOT KAYIP 

Pilotun kayıp olduğu ve arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İskiri Adası Belediye Başkanı Miltiadis Chatzigiannakis, "Adada ciddi bir endişe var, umarız pilot hayatta kalmıştır. Kurtarma çalışması başlattık" dedi.

DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

TÜRK UÇAKLARINI ENGELLEMEK İÇİN EGE'DE GÖREV YAPIYOR 

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis, uçağın Ege'de Türk uçaklarını 'püskürtme operasyonuna' katılan iki jetten biri olduğu ve dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştüğü bilgisini paylaştı.

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'İT DALAŞINDAN DÖNERKEN DÜŞTÜ' İDDİASI

Yunan basınında yer alan iddialara göre Ege'de 2 adet Mirage 2000 tipi Yunan uçağı ile 2 Türk savaş uçağı arasında it dalaşı yaşandı. Yunan jetlerinden biri üsse dönerken 12.15’de Skiros adasını 9 mil kuzeydoğusunda henüz bilinmeyen nedenlerle denize çakıldı.

TSK'DAN İLK AÇIKLAMA

TSK, bölgede olay esnasında Türk uçağı olmadığını bildirdi.

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