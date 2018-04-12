12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Sürücüler dikkat! Emniyet tekrar eğitime alacak

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Türkiye’de geçen yıl 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, kazaların önlenmesi için yeni çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda trafik kazalarına en çok karışan 10 bin sürücü belirlendi ve ilk etapta 200’ü eğitime alındı.
Sürücüler dikkat! Emniyet tekrar eğitime alacak
Sürücüler dikkat! Emniyet tekrar eğitime alacak Sürücüler dikkat! Emniyet tekrar eğitime alacak Sürücüler dikkat! Emniyet tekrar eğitime alacak

KİŞİLİK ANALİZİ

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sigortalar Birliği’nin ortak projesiyle eğitime tabi tutulan sürücülere kazaların oluş şekli ve nedenleri sorulurken, psikolojik tepkileri, ruhsal durumları gibi analizler de yapıldı.

En fazla kazaya karışan bu sürücülerin eğitiminin ardından rapor hazırlanarak bu kişilerin profili çıkarılacak, yeni önlemler alınacak. Kazaların önüne geçilmesi için karayollarının analizi de yapıldı. Ülke genelinde en fazla kaza meydana gelen 1892 ‘kaza kara noktası’ belirlendi. Bu kara noktalardan ilk 30’unda 8 ayrı ekip inceleme ve analiz gerçekleştirdi. Analizler sonucu eksiklikler giderilerek tedbirler de arttırıldı. Çalışma sonrası bu noktalarda ölüm oranları 2017 yılında yüzde 43 azaldı. Otoyollarda uygulamaya konulan ‘ortalama hız koridoru’ uygulamasıyla ölümlü kazalarda yüzde 9, yaralamalı kazalarda yüzde 4 azalma oldu. 

ÇAKARLAR SÖKÜLDÜ

Bu arada 2017 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayınlanan genelgeyle polis araçları hariç bütün çakarlı araçların trafikteki geçiş üstünlükleri iptal edildi. Çakar lamba takan araçlarla ilgili de çalışma yapıldı. Türkiye genelinde 19 bin çakar lambalı araç belirlenirken bu araçların 15 bininin kurallara aykırı şekilde çakar lamba taktığı belirlendi. Bu araçlara gerekli cezalar uygulandı ve çakar lambaları da söktürüldü. Böylece çakar lambalı araç sayısı da 4 bine düştü.

HEDEF 2020

Türkiye’de her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarının önlenmesi için Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi oluşturuldu. Trafik kazaları ve bu kazalar sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaları önlemek için beş bölüm ve 84 konu başlığında oluşan belge uygulamaya konuldu. Yeni uygulamayla 2020 yılında trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50 azaltması hedefleniyor.

5 BİN YENİ POLİS

Sürücülerin eğitimi için de çalışmalar yürütülüyor. Bu amaçla Eskişehir’de sürücüler için eğitim pisti yapılması için çalışmalar sürdürülüyor. Şehiriçi ve şehirlerarası trafik hareketliliği ve akışının sağlanması, kazaların önlenmesi için de 5 bin yeni trafik polisi bu yıl içinde göreve başlayacak. Motosikletli trafik ekipleri için de yurtdışından 284 yeni nesil polis motosikleti getirilecek.

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