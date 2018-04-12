12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:53Güneş 06:23Öğle 13:11İkindi 16:51Akşam 19:47Yatsı 21:11
    • 22°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 110.026 0.71
  • Altın: 177,050 -1.62
  • Dolar: 4,0977 -0.84
  • Euro: 5,0457 -1.33

Bakanlık o iddiayı yalanladı

»
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefonların yasadışı biçimde emrindeki polisler tarafından takip edildiği iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
Bakanlık o iddiayı yalanladı
Bakanlık o iddiayı yalanladı Bakanlık o iddiayı yalanladı Bakanlık o iddiayı yalanladı

Bakanlıktan Cumhuriyet'te yer alan "Ankara'da deprem, Soylu'ya polis takibi" haberiyle ilgili açıklama yapıldı.

"Haberle eski Türkiye'de olduğu gibi bu tip iddialar ortaya konularak güvensizlik ortamı oluşturulmasının amaçlandığı" belirtilen açıklamada, başarılı bir şekilde devam eden terör, asayiş, trafik, uyuşturucu gibi önemli operasyonları yürüterek, kamu düzenini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yıpratılması ve toplum nezdinde korku, itibarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturulması istendiği belirtildi.

Söz konusu haberde yer aldığı şekliyle, bu tip dinleme takip ve izlemelerin, yargı kararı olmadan kesinlikle yapılamayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu maksatla 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyeti Kanunu'nun Ek 7'nci maddesi uyarınca, her yıl istihbarat birimleri 81 ili kapsayacak şekilde iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden denetlenmektedir. Bu denetlemelerde herhangi bir hukuka aykırılık tespiti yapılması halinde gerekli soruşturma yapılmakta ve soruşturma sonucuna göre hukuki işlem tesis edilmektedir. Haberde yer alan konu ile ilgili 2017'de yapılan denetimlerde usulüne uygun olmayan, yargı kararından yoksun bir dinleme tespit edilmemiştir. Diğer konularda tespit edilen eksiklikler hukuka uygunluk yönünden soruşturulmaktadır. İddia edildiği gibi böyle bir soruşturma ile görevinden alınan personel bulunmamaktadır. İdari bir tasarruf olarak görev yeri değişikliği yapılmış ancak bu soruşturmalar süresince herhangi bir görev yeri değişikliği söz konusu olmamıştır."

"Güvenlik önemlidir ancak özgürlük ve kişisel haklar daha önemlidir"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değil Sayın İçişleri Bakanı veya bir devlet büyüğü herhangi bir vatandaşımızla ilgili olarak kasıtlı veya yanlışlıkla dahi olsa hukuk dışında bir işlem gerçekleştirmesi halinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Herhangi bir konuda şikayet veya bilgi ulaştığında derhal gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmakta ve yasal gereği yerine getirilmektedir. Aslında bu bir itibarsızlaştırma ile kafa karıştırma ve güvensizlik ortamı oluşturma operasyonudur. Güvenlik önemlidir, ancak özgürlük ve kişisel haklar daha önemlidir. Özgürlük güvenlik dengesi yaklaşımı icat edilmiş bir yaklaşımdır. Esas olan hürriyet ve özgürlüktür."

O İDDİA NEYDİ?

Cumhuriyet'te yer alan haberde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kullandığı mobil telefonların yasadışı biçimde, emrindeki polisler tarafından takip edildiği, konunun ortaya çıkması üzerine müfettişler tarafından Ankara ve İstanbul'da iki ayrı inceleme başlatıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile Ankara ve İstanbul'da 6 polisin görev yerinin değiştirildiği" iddiaları yer almıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Berat Albayrak açıkladı: Dünyada parmak ısırtacak projeBerat Albayrak açıkladı: Dünyada parmak ısırtacak projeEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yakında Türkiye'yi yepyeni bir enerjiyle daha tanıştıracağız" dedi, müthiş proje hakkında ayrıntılar paylaştı.
Mete Yarar: Artık kimse Türkiye'ye parmak sallayamazMete Yarar: Artık kimse Türkiye'ye parmak sallayamazSivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Umudu adı Türkiye' programına katılan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin ayağa kalktığını artık kimsenin Türkiye'ye parmak sallama cesaretinde dahi bulunamayacağını söyledi.
Türkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkelerTürkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkelerAMERİKA ile Rusya arasında savaş rüzgarları eserken dünya ülkeleri de saflarını belirliyorlar.
Bakanlık o iddiayı yalanladıBakanlık o iddiayı yalanladıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefonların yasadışı biçimde emrindeki polisler tarafından takip edildiği iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
Sürücüler dikkat! Emniyet tekrar eğitime alacakSürücüler dikkat! Emniyet tekrar eğitime alacakTürkiye’de geçen yıl 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, kazaların önlenmesi için yeni çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda trafik kazalarına en çok karışan 10 bin sürücü belirlendi ve ilk etapta 200’ü eğitime alındı.
Ege'de Yunan savaş jeti düştüEge'de Yunan savaş jeti düştüYunan basını: Savaş jeti iskiri yakınlarına düştü.
  • Erdoğan yanına çağırmıştı! Bakan'dan ilk açıklama12 Nisan 2018 Perşembe 14:20
  • Trump'ın 'hayvan' dediği Esed'den ilk açıklama!12 Nisan 2018 Perşembe 13:40
  • Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesine sert tepki12 Nisan 2018 Perşembe 13:20
  • ABD- Rusya krizi! Dışişleri'nden kritik açıklama12 Nisan 2018 Perşembe 13:00
  • Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar12 Nisan 2018 Perşembe 12:40
  • Erdoğan'dan Ankara'da kritik mesajlar12 Nisan 2018 Perşembe 12:24
  • Sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü12 Nisan 2018 Perşembe 12:07
  • Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar12 Nisan 2018 Perşembe 11:52
  • "Savaş çıkarsa acayip programlar yaparsınız, yaşarız yani!"12 Nisan 2018 Perşembe 11:40
  • O profesör beraat etti12 Nisan 2018 Perşembe 11:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri