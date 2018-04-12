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Merkel 'Suriye' kararını açıkladı!
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»
DÜNYA
12.04.2018 15:02
Almanya Başbakanı Angela Merkel, olasıbir Suriye harekatına katılmayacaklarını açıkladı. Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” dedi.
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