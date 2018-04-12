Mete Yarar: Artık kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Umudu adı Türkiye' programına katılan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin ayağa kalktığını artık kimsenin Türkiye'ye parmak sallama cesaretinde dahi bulunamayacağını söyledi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile Gazeteci Cansu Canan Özgen konuşmacı olarak katıldı. Programda Afrin'de başarıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı operasyonuyla ilgili bilinmeyenler anlatıldı.



Türk güvenlik güçlerinin ve milli savunma sisteminin geldiği başarılı noktaya dikkat çeken Yarar, Ortadoğu'da yaşanan sorunlar hakkında bilgiler verdi. Günümüz savaş stratejileri anlatan Yarar, Ortadoğu'da devletlerin siyasi adımlarından bahsetti.



''ARTIK KİMSE TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAMA CESARETİNİ GÖSTEREMEZ''



Yarar, Türkiye'nin ayağa kalktığı Afrin harekatıyla bir kez daha mazlumların umudu olduğunu gösterdiğini ve kimsenin artık Türkiye'ye parmak sallama cesaretinde dahi bulunamayacağını belirtti

Programın sonunda Belediye Başkanı Sami Aydın, Mete Yarar ve Canan Cansu Özgen'e çiçek ve Sivas'a özgü tarihi eserlerin yer aldığı tablolar hediye etti.