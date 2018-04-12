Türkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkeler

SURİYE savaşı için geri sayım başlarken saflar da netleşiyor. Amerika'nın yandaşları bildik ülkeler. Rusya'nın cephesinde de İran ve Çin var. Trump 'Hazır ol Rusya füzelerimiz geliyor' diyerek savaş için start verdi. Putin "sağduyunun hakim olmasını istiyoruz' dese de savaş gemilerini Akdeniz'e yolladı. Dünya kıyamet savaşına hazırlanırken Türkiye en zor seçimi yapacak ülkelerden biri. İşte gelen ilk açıklamalarla renklerini belli eden ülkeler;

SUUDİ ARABİSTAN : Donald Trump ABD başbakanı seçilince soluğu Suudi Arabistan'da almış ve dünya küresi pozu ile olay yaratmıştı. Haliyle Suudi Arabistan'ın Rusya ABD savaşında seçtiği saf sürpriz olmadı. Sürpriz Suudi Arabistan'ın savaşa bizzat dahil olma arzusu oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye’nin kimyasal silah kapasitesinin hedef alınacağı olası bir uluslararası müdahalede ülkesinin de yer alabileceğini söyledi.



FRANSA : BM'deki görüşmede ABD'nin peşine takılıp salonu terkeden Fransa, Trump ile birlikte hareket ediyor. Düne kadar jetlerini kaldırmayı düşenmeyen Macron bugün savaşa dahil olacağını ilan etti. Macron, "Suriye'nin kimyasal silah kullandığına dair kanıtlar var. Kanıtlar doğrulanırsa Suriye'ye saldırı kararı verilecek" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün askeri seçenek için "Bu, Fransa’nın hiçbir zaman önceliği olmadı ve hiçbir zaman olmayacak” demişti.

İSRAİL : Amerika'nın saflarına ilk katılan ülke İsrail oldu. İran'a yönelik tehditleri de barındıran açıklama "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esed rejimi öder" şeklinde geldi. Hemen ardından da İsrail, İABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısını görüşmek üzere üst düzey güvenlik toplantısı düzenledi. Başbakan Benyamin Netanyahu "İsrail'in kararlığını test etmeyin" dedi. İsrail açık açık ifade etmese de İran'a çıkışarak ABD saflarında olduğunu gösterdi.

ALMANYA: Amerika ve Rusya arasındaki Suriye restleşmesinde Angela Merkel kenarda durmayı seçti. İlk gün krizle ilgili yorum yapmaktan kaçınan Merkel, bugün tutumunu netleştiri. Angela Merkel bugün saat 14.45'te yaptığı son dakika açıklamada 'Suriye'ye yönelik hiçbir hava saldırısına katılmayacağız'' dedi.

ÇİN : Dünya'nın en yoğun nüfusuna sahip olan Çin süper güçler arasına girmiş durumda. Haliyle Çin'in tutumu çok önemli. Rusya ile yakın ilişkileri olan Çin, Washington-Moskova atışmasında sürpriz yapmadı. Krizin ilk günlerinde sessiz kalan Çin safını ABD'nin Suriye'yi vurmasına karşı olduğunu duyurarak ortaya koydu. Çin ulusal çıkarlarının öncelikli olduğu belirtilen açıklada “Eğer ABD tarafı tansiyonu yükselten herhangi bir eyleme girerse, Çin, tereddüt etmeden karşılık verecektir” denildi.

İRAN : ABD-Rusya savaş hattında İran ilk günden tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Kimyasal silah kullanıldığı iddialarını kabul etmeyen Tahran yönetimi, "Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" açıklamasında bulundu. İran Esad yönetiminin en büyük destekçilerinden biri. ABD-Rusya atışmasında da safı net olan bir ülke.

İNGİLTERE : Amerika ile Rusya arasında seçim yapmak bir yana İngiltere bizzat 'savaş" çığırtkanı olarak ortalarda geziyor. BM'de Fransa ile birlikte ABD'nin peşine takılıp salonu terkeden İngiltere Suriye'ye doğru savaş gemilerini yola çıkardı. Kıbrıs'taki askeri üssüne savaş jetlerini indiren İngiltere, füzelerle dolu denizaltılarını da gönderdi. İngiltere Başbakanı Theresa May de Suriye'yi vurma planlarını görüşmek için kabinesini topladı.

HOLLANDA : Suriye'nin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığına inanan Hollanda şimdilik olayı kınamakla yetiniyor. Avrupa ülkesi olan Hollanda'nın tutumu ABD'den yana görünse de ABD-Rusya arasında bir taraf seçmiyorlar. Bunun yerine oklarını Esad'a çeviren Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Kimyasal silahların kullanılması, uluslararası hukukun ciddi ihlalidir. Kimyasal silahın kullanılmasının her türlüsünü kınıyoruz" demekle yetiniyor.

KATAR : Suriye'nin vurulması için ABD'nin savaş lobisine dahil olan ülkeler listesinde Katar'ın olması biraz şaşırtıcı oldu. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al Thani de Washington’da Trump ile görüşmesinin ardından "Savaş suçu işlenmesine göz yumamayız” diyerek ABD'ye destek verdi. Katar'da ABD’nin Ortadoğu'daki askeri operasyonları açısından önem taşıyan bir Amerikan hava üssü bulunuyor. Ancak geçen yıl ABD ile Katar arasında İran yüzünden açılmıştı. Trump yönetimi Katar’ı İran ile yakınlaşmak ve radikal örgütlere destek vermekle suçlamıştı.

TÜRKİYE : Suriye'de askeri varlığıyla yer alan Türkiye, son Afrin harekatını Rusya'nın hava sahasını açması sayesinde başarıyla tamamlamıştı. Geçen hafta Putin'in Ankara'da olduğunu ve nükleer santralin temel atma törenine katıldığını da bir kenara not edelim. Türkiye açısından bir yanda ticari, askeri ve bölgesel çıkarlarıyla yakınlaştığı Rusya diğer yanda NATO vesilesiyle müttefik olduğu 'eski dostu' Amerika var. Haliyle Türkiye'nin Rusya ve Amerika arasında bir seçim yapması söz konusu olamaz. Bu sebepledir ki Ankara 'taraf' olmak yerine aktif oyuncu olmayı seçti. ABD-Rusya arasındaki krizde Türkiye arabulucu konuma geldi.

DÜNYA ERDOĞAN'I İZLİYOR : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye krizini savaşsız diplomasi yoluyla bitirmek istiyor. Bunun için de dün gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar." denildi. Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayacağını duyurdu. Türkiye'nin arabuluculuğu ABD-Rusya savaşının önlenmesi adına umut bağlanan tek diplomatik girişim. Haliyle dünya nefesini tutmuş bu girişimin sonucunu bekliyor.

TÜRKİYE NE DÜŞÜNÜYOR? : Peki diplomatik girişimi bir kenara koyacak olursak Türkiye, Suriye'deki kimsayasal silah iddiası ve ABD'nin askeri müdahale girişimi konusunda ne düşünüyor? Dışişleri Bakanlığı Esad'ın kimyasal silah kullandığına inanıyor ve bunu 'kabul edilemez' bulunuyor. Bugün yapılan son dakika açıklamadaki ifadeler de Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor. Açıklamada "Saldırının Esad tarafından yapıldığına dair güçlü şüpheler var. Kimyasal saldırı cezasız bırakılmamalı. BMGK'da ABD tasarısının reddi kaçırılmış fırsat" deniliyor. Ankara, Esad'ın cezalandırılmasını istiyor ancak bunun BM eliyle olmasından yana. Haliyle de ABD'nin vereceği askeri karşılığı desteklemiyor.

ERDOĞAN'IN SON DAKİKA AÇIKLAMASI : Türkiye'nin tutumunun altını kalın harflerle çizen son dakika açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan "Suriye'nin bilek güreşi sahasına çevrilmesinden rahatsızız. Suriye ve Irak'ta oynanan tiyatronun bir kenara bırakılmasını, maskelerin indirilmesini, herkesin kendisini sahada göstermesini istiyoruz. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım''" dedi.

RUSYA - ABD SAVAŞININ GALİBİ OLUR MU? : Albert Einstein'ın '3. dünya savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. dünya savaşının taş ve sopalarla olacağı biliniyorum' sözünü bilirsiniz. ABD'nin ve Rusya'nın elindeki nükleer güç düşünüldüğünde Suriye üzerinden yaşanan restleşme bir kıyamet savaşına dönüşür. Böyle bir durumda ise savaşın asla galibi olmaz.