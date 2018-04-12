NATO'dan son dakika 'Suriye' açıklaması

NATO, Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyı güçlü biçimde kınadı. Yapılan açıklamada ayrıca "Duma'da kimyasal saldırı alanına gözlemci erişimi sağlandı." denildi.

Dünya, ABD, Fransa ve İngiltere’nin, kimyasal silah saldırısı nedeniyle Suriye’ye yönelik olası bir askeri operasyonuna odaklanmışken NATO’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kimyasal saldırıya nasıl cevap verilmesi gerektiği konusunda NATO üyesi ülkeler arasında danışma nitelikli görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINANDI

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile bir araya gelen Stoltenberg, NATO karargahında yaptığı açıklamada, NATO’nun kimyasal silah kullanımını en güçlü ifadelerle kınadığının altını çizdi. Stoltenberg, Suriye rejimine ve destekçilerine, uluslararası tıbbi destek ve denetime tam ve engelsiz erişim sağlaması çağrısı yaptı.



SORUMLULAR HESAP VERMELİ

NATO’nun kimyasal silahların kullanılmasını uluslararası barış ve güvenlik açısından bir tehdit olarak gördüğünün altını çizen Stoltenberg, “Sorumlular hesap vermeli” dedi. Kimyasal silahların kullanımına yönelik yasağın korunması gerektiği de Stoltenberg’in vurguları arasında yer aldı.