12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Topuz transferinde neler olmuş neler! İtiraf...

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Topuz transferinde neler olmuş neler! İtiraf...
Kayserispor'un eski sportif direktörü Süleyman Hurma, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşına neden olan Mehmet Topuz ile ilgili gerçekleri ve tüm detayları açıkladı.
Topuz transferinde neler olmuş neler! İtiraf... Topuz transferinde neler olmuş neler! İtiraf... Topuz transferinde neler olmuş neler! İtiraf...

 

Mehmet Topuz'u ve Gökhan Ünal'ı asla satmayı düşünmedikleriyle söze başlayan Süleyman Hurma "Mehmet Topuz'u 6 transfer dönemi yani 3 yıl satmadık. Gökhan Ünal'ı da satmadık. İstanbul'da da billboardlara 'Satmayacağız' diye reklam verdik. Gerçekten satmak istemiyorduk. Mehmet Topuz'la sezon bitince transfer görüşmesi yaptık, ona 2 milyon euro para ödüyorduk, o sırada Galatasaray ise Arda Turan'a 600 bin euro maaş veriyordu. Gazeteler, bana 'Köle mi çalıştırıyorsun?' diye yazdılar. Galatasaray'da Arda 600 bin euroya oynuyor köle değil ama 2 milyon euroya oynayan Mehmet Topuz köle!"ifadelerini kullandı.

"MEHMET TOPUZ, TV'DE BEŞİKTAŞ'I İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI..."

Kayserispor'dan daha fazla para isteyen Mehmet Topuz ile yaptığı görüşmeyi aktaran Süleyman Hurma, "Mehmet Topuz, bizden biraz daha fazla para istedi ama veremeyeceğimizi söyledim. İki gün telefonunu kapat, 'Ya seni satarız, istediğin parayı onlardan alırsın ya da istediğin parayı buluruz ve kalırsın' dedim. Bir gün sonra televizyonu bir açtım, Beşiktaş formasıyla, Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıkladı. Sonrasında Mehmet Topuz'u buldum ve 'Böyle açıklamalar yapma, seniFenerbahçe'ye verdik ve anlaştık' dedim. 9 milyon euro ve üstüne bir oyuncu alacağız, bu şartlarla anlaştık." dedi.

"AZİZ YILDIRIM ARADI VE..."

Yaşanan süreci anlatan Süleyman Hurma, "Aziz Yıldırım aradı ve 'Pazartesi gününe kadar süre verin ve ödemeyi nasıl yapacağımızı bildireceğiz' dedi. Bir gün sonra Mehmet Topuz'un menajeri aradı ve Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'a telefona verdi. Demirören 'Mehmet Topuz'a biz de talibiz' dedi, ben de kendisine 'Fenerbahçe ile anlaştık' deyince 'Oyuncunun tercihinin önemi yok mu?' yanıtını verdi. Ben de 'Oyuncunun tercihinin önemi var, bunun için gerekirse 1 milyon euro daha az teklifi de kabul ederiz. Şöyle yapalım dedim, iki saat sonra arayın, Recep Mamur ile görüşeceğim, anlaşmamız halinde Aziz Yıldırım'a 'Sayın başkanım, size söz verdik ama oyuncuyla anlaşamadığınız için oyuncuyu Beşiktaş'a verdik, savaş çıkaracak halimiz yok.' deriz." şeklinde konuştum." açıklamasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ, MEHMET'E 'BAŞKA YERDE OYNAMAM' DEDİRTTİ..."

Transfer pazarlıklarının savaş haline döndüğünü vurgulayan Süleyman Hurma, "O gün Lig TV'ye bağlanacaktım, benden önce Mehmet Topuz yayına çıktı ve "Asla Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayacağım ve gerekirse futbolu bırakacağım. Kayseri'ye de dönmeyeceğim" diye açıklama yaptırdılar. Sonrasında ben de yayına bağlandım ve konuştum. Anladım ki Beşiktaş fair davranmıyor ve Fenerbahçe'yi devreden çıkartmak istiyor, oyuncunun fiyatını düşürmeye çalışıyor. Ben de döndüm dedim ki 'Biz Fenerbahçe ile anlaştık. Şimdi (A) Mehmet Topuz bir sene daha sözleşmesi var gelir bizde oynar. (B) Beşiktaş'a sezon sonu bedavaya gider. (C) Futbolu bırakır. (D) Fenerbahçe'ye gider, Beşiktaş da çok istiyorsa Fenerbahçe'den alır. Olay savaş haline geldi." şeklinde konuştu.

"TEPKİLERDEN DOLAYI ANNEM BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ"

Açıklamalarından pişman olduğunu, kendisine yönelik tepkiler yüzünden annesinin beyin kanaması geçirdiğini ilk kez açıklayan Süleyman Hurma,"Söylemez olaydım, bütün Türkiye üstüme geldi, özellikle Beşiktaşlılar bana tepki gösterdi. Bana yapılanlar sırasında annem beyin kanaması geçirdi ve hala konuşma bozukluğu var. İnsanlar birilerine saldırırken, mutlaka o saldırdıkları kişilerinde de ailelerinin olduğunu düşünmeli. Ben de Kayserispor'un onurunu ve menfaatlerini korudum. Beşiktaş'a neden düşmanlığım olsun?" diye konuştu. (beIN SPORTS)

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