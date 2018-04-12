12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Talisca'nın talipleri bitmek bilmiyor!

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Talisca'nın talipleri bitmek bilmiyor!
Sezon sonu Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek Brezilyalı yıldız Talisca'ya Rusya'nın CSKA Moskova takımının talip olduğu iddia edildi.
Talisca'nın talipleri bitmek bilmiyor! Talisca'nın talipleri bitmek bilmiyor! Talisca'nın talipleri bitmek bilmiyor!

 

Beşiktaş'ın 21 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu Taliscab için sürpriz bir talip çıktı. Rus ekibi CSKA Moskova'nın Brezilyalı yıldızı transfer etmek istediği ve Talisca için sezon sonunu beklediği iddia edildi.

CSKA Moskova'nın transfer için Beşiktaş'ı beklediği, siyah beyazlı takımın Talisca için 21 milyon Euro vermemesi halinde temaslara geçeceği belirtildi.

ÖNCELİK BEŞİKTAŞ'IN, DEV TAKIMLAR PEŞİNDE

Bonservisi Benfica'da bulunan Talisca, Beşiktaş'ın 21 milyon Euro ödemesi halinde Türkiye'de kalacak. 24 yaşındaki yıldız futbolcu ile CSKA'nın dışında Manchester United, Monaco, Liverpool, Valencia gibi takımların da ilgilendiği belirtiliyor.

Talisca, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 40 maçta 18 gol ve 5 asist üretme başarısı gösterdi.

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