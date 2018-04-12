Fenerbahçe'nin beklediği müjde geldi!

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Jansenn'in sakatlığı tamamen geçerken takımla çalışmalara başladı. Maç ve antrenman eksikliğinin bir an önce kapatılması için özel antrenman programı da uygulanan Jansenn'in ligin son dönemecinde takımına katkı sağlamak için hazır olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Hollandalı'nın durumuna göre ligde cumartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor ya da kupada oynanacak Beşiktaş derbisinde golcü oyuncuyu kadroya alması bekleniyor.

Sivasspor maçı hazırlıklarını da sürdüren sarı lacivertlilerde Aykut Kocaman kadrosunu belirledi.

Kazanan onbirini yine bozmama kararı alan tecrübeli teknik adamın sol kanat tercihini de cezası biten Aatıf Chahechouhe olarak belirledi.

Son altı maçı kazanarak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetimin de tam kadro olarak Sivas'a giderek takıma destek olma kararı aldığı bildirildi.