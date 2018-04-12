12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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İran'ı yanına alan Esed'in son pozu!

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Başkent Şam'da İran dini lideri Hamaney'in başdanışmanı Velayeti'yi ağırlayan Esed, objektiflere gülerek baktı!
İran'ı yanına alan Esed'in son pozu!
İran'ı yanına alan Esed'in son pozu! İran'ı yanına alan Esed'in son pozu! İran'ı yanına alan Esed'in son pozu!

 

İsrail medyasının dün sarayını bırakıp kaçtığı yönünde haberler yaptığı Suriye'deki Şamrejimi lideri Beşar Esed, bugün objektiflerin karşısına çıktı.

Başkent Şam'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'yi ağırlayan Esed, gülerken görülüyor.

Başdanışman Velayeti, Batılı ülkelerden gelen saldırı tehditlerinin yalanlara dayandığını söyledi.

Esad'ın fotoğraflarını, resmi haber ajansı SANA dünyaya servis etti.

Velayeti, dün yaptığı açıklamada da herhangi bir dış saldırı durumunda Tahran’ın Şam’ın yanında yer alacağını ilan etmişti.

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