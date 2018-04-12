12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Kuytul'un eşinden SP'ye teşekkür

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Kuytul'un eşinden SP'ye teşekkür
Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür etti.
Kuytul'un eşinden SP'ye teşekkür Kuytul'un eşinden SP'ye teşekkür Kuytul'un eşinden SP'ye teşekkür

Karamollaoğlu, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, Furkan Vakfı’na mensup öğrenci evlerinin mühürlenmesi konusuna değinerek kız öğrencilerin eşyalarıyla birlikte sokağa bırakıldığını ve yaşanan olayların tasvip edilemez olduğunu söylemişti.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür etti. Kuytul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "İslam kardeşliğini gereğini ve haksızlık karşısında mazlumun yanında durma erdemini gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

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Evet bazı konularda farklı düşünüyor olabiliriz ama İslam kardeşliğini gereğini ve haksızlık karşısında mazlumun yanında durma erdemini gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ederiz

"FURKAN VAKFI AKP'Yİ ELEŞTİRMESE BUNLAR BAŞINA GELİR MİYDİ?"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün düzelediği haftalık basın toplantısında "Furkan Vakfı eğer AK Parti’ye karşı bir tavır sergilemeseydi, acaba böyle bir muameleye maruz kalır mıydı?" diyerek yaşanan olayların tasvip edilemez olduğunu söylemişti.

“Furkan Vakfı ile irtibatımız olmadı” diye konuşan Karamollaoğlu, “Milli Görüş prensiplerini benimsediklerini de söyleyemeyiz. Yeri gelmiş bizim düşüncelerimize eleştiri getirmiş insanlar… İftira etmedikleri müddetçe, kimseye fikirleri nedeniyle baskı kurulamaz. Bu evler hangi gerekçeyle kapatıldı? Bunun cevabının verilmesi lazım. Furkan Vakfı eğer AK Parti’ye karşı bir tavır sergilemeseydi, acaba böyle bir muameleye maruz kalır mıydı? Davranışları tasvip edilmeyen ama hükümete yakın kuruluşlar var ve kimse onlara dokunamıyor” demişti.

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