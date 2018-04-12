12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Trump'tan yeni açıklama: Toplanıyoruz!

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ABD Başkanı Donald Trump, 'Bugün toplanacağız, kararımız yakında' açıklamasında bulundu.
Trump'tan yeni açıklama: Toplanıyoruz!
Trump'tan yeni açıklama: Toplanıyoruz! Trump'tan yeni açıklama: Toplanıyoruz! Trump'tan yeni açıklama: Toplanıyoruz!

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