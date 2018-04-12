"Savaş Cenevre'de biter!"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye savaşını bitirmek için Cenevre sürecine bağlı olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye ile ilgili bir açıklama yaptı. Mattis, "ABD, Suriye'deki savaşı bitirmek için Cenevre sürecine bağlı" ifadelerini kullandı.

Mattis şunları söyledi:

"YANGINA KÖRÜKLE GİTMEKTEN KAÇINIYORUZ"

ABD olarak Suriye'de kontrolden çıkan yangına körükle gitmekten kaçınıyoruz.

"KONGRE BİLGİLENDİRİLECEK"

Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyon öncesi kongre bilgilendirilecek.

"KANIT ARIYORUZ"

Kimyasal saldırı olduğuna inanıyorum. ABD olarak kanıt arıyoruz.

"RUSYA'NIN DA SUÇU VAR"

Suriye'nin kimyasal silahları saklamasında Rusya'nın da suçu var.