"ABD Askeri operasyondan kaçınmalı"

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'ye Suriye uyarısı yaptı.
Nebenzya "ABD ve müttefikler askeri operasyondan kaçınmalı. Durum çok tehlikeli, önceli savaştan kaçınmak olmalı" ifadelerini kullandı.
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'ye Suriye uyarısı yaptı.
Nebenzya "ABD ve müttefikler askeri operasyondan kaçınmalı. Durum çok tehlikeli, önceli savaştan kaçınmak olmalı" ifadelerini kullandı.