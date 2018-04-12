G.Saray taraftarından Arda'yı üzecek pankart!

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray taraftarında Arda Turan için bazı pankartlar hazırlandı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a gelmesi gündemde olan ancak yaşanan çeşitli gelişmelerin ardından Medipol Başakşehir'e imza aatn milli yıldız için Galatasaray taraftarının Türk Telekom Stadı'nda bazı pankartlar açacağı belirtildi.

Sosyal medyada yayılan bu pankartların birinde 'Adam gibi adam' yazısının olacağı görselde 'adam' kelimelerinin üstünde Elmander ve Melo, 'gibi' kelimesinin üstünde ise Arda Turan'a yer verildi.

Bir diğer pankartta ise Arda Turan'ın üzerine bir çizgi çekilip 'Abisi Emre, kankası Acun, Sen bizim için artık yoksun koçum' mesajı yer aldı.







