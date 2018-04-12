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Rusya, BMGK'yı Suriye için toplantıya çağırdı
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GÜNCEL
12.04.2018 22:07
Rusya, BMGK'yı Suriye için yarın toplantıya çağırdı
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