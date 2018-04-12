12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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ABD: Kan örneklerinden klor ve sarin çıktı

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ABD: Kan örneklerinden klor ve sarin çıktı
ABD yetkilileri, cumartesi günü Doğu Guta'nın Duma kasabasında onlarca sivilin ölümüne neden olan saldırıların kimyasal silahlarla yapıldığına dair kan ve idrar örnekleri bulunduğunu açıkladı
ABD: Kan örneklerinden klor ve sarin çıktı ABD: Kan örneklerinden klor ve sarin çıktı ABD: Kan örneklerinden klor ve sarin çıktı

Suriye'de geçtiğimiz cumartesi günü onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılardan sonra toplanan kan ve idrar örneklerine yapılan testlerde kimyasal silah bulgusuna rastlandı.

TESTLER POZİTİF ÇIKTI

ABD kaynakları, bölgedeki diğer yabancı istihbari birimlerle işbirliği içerisinde toplanan örneklere uygulanan testlerin klor ve sinir gazı sarin için pozitif çıktığını açıkladı.

ABD medyasının iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, sonuçlardan yüzde 100 olmasa da emin olunduğu belirtildi.

Doğu Guta'nın Duma kasabasına haftasonu düzenlenen saldırıların arkasında ABD'li yetkililer Rusya destekli Esad güçlerinin olduğunu belirtmiş ve rejimin elinde daha önce de kullandıkları klor ve sarin gazı olduğunu yinelemişti. ABD'ye göre son 6 ay içerisinde bölgede kimyasal silahla birden çok saldırı düzenlendi.

Suriye ve Rusya ise kimyasal silah saldırısı iddialarını reddediyor.

Esad güçleri bugün Duma'nın da dahil olduğu Doğu Guta'da kontrolü tamamen ele aldıklarını açıklamıştı. 

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