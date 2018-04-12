Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırısı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, "Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Cazan'a fırlatılan balistik füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemlerince imha edildiğini" belirtti.

Saldırıda yerleşim birimlerinin hedef alındığını aktaran Maliki, imha edilen füzeye ait şarapnel parçalarından yaralanan olmadığını kaydetti.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen'de meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.