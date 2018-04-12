Demirtaş'tan hendek itirafı! Yanıldım

Bugünkü savunmasını, terör örgütü PKK'nın 2015 yılında Güneydoğu'da bazı ilçelerde kazdığı hendek ve barikatlarla ilgili hakkında hazırlanan fezlekeler yönünden yapan Demirtaş, "Bu konuda yanıldığımı itiraf ediyorum. Barikat ve hendeklerle ilgili ilk haberler geldiğinde, bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Bunu partililerime bir özeleştiri olarak söylüyorum" dedi.

