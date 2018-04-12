12 Nisan 2018 Perşembe27 Recep 1439
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Demirtaş'tan hendek itirafı! Yanıldım

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Demirtaş'tan hendek itirafı! Yanıldım
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılandığı davada savunmasına devam etti.
Demirtaş'tan hendek itirafı! Yanıldım Demirtaş'tan hendek itirafı! Yanıldım Demirtaş'tan hendek itirafı! Yanıldım

Bugünkü savunmasını, terör örgütü PKK'nın 2015 yılında Güneydoğu'da bazı ilçelerde kazdığı hendek ve barikatlarla ilgili hakkında hazırlanan fezlekeler yönünden yapan Demirtaş, "Bu konuda yanıldığımı itiraf ediyorum. Barikat ve hendeklerle ilgili ilk haberler geldiğinde, bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Bunu partililerime bir özeleştiri olarak söylüyorum" dedi.
 

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