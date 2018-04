Diyanet İşleri Başkanı'ndan çarpıcı 'deizm' yorumu

Erbaş'ın özellikle 'Deizm tartışmaları, bâtılın propagandasını yapmak amaçlı bir plandır' uyarısı dikkat çekti.

TRT Haber'deki Anadolu Soruyor programında gündemde tartışılan konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri BaşkanıProf. Dr. Ali Erbaş, "cami ve kadınlar" konusunun yanı sıra, son günlerin popüler tartışma konusu "Deizm"le ilgili oldukça dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Erbaş, Deizmin özellikle gündem taşınmasının, "bâtılın propagandası mahiyetinde, bilinçli şekilde tartışmaya açılmış bir plan" olduğunu, böyle bir sapık inanca milletimizin asla prim vermeyeceğini söyledi.

CAMİLERDE KADINLAR İÇİN DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, camilerde kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılması konusuna açıklık getirerek, “Bakınız camiler herkesin. Camiler sadece erkekler için değil, çocuklar için de, kadınlar için de. Camiler ve din görevlileri haftamız var. Bu hafta için tematik konular belirliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda cami kadın, cami genç, cami çocuk gibi temalar konular belirledik. O konularda çalışmalar yaptık. Kuran-ı Kerim'e baktığımızda sünnete baktığımızda ibadet noktasında kadınla erkek arasında sorumluluklar noktasında bir fark yok. Rabbimiz erkeklerden ne istiyorsa kadınlardan da onu istiyor. Ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Her sistemde olduğu gibi dinin de kuralları vardır. Bazen Kur'an-ı Kerim'le, bazen de sünnetle belirlenir” dedi.

“BUNU ANLATMAMIZ ABESLE İŞTİGAL OLUR”

Kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılabilir mi konusunun tartışılamayacağını bile söyleyen Prof. Dr. Erbaş, “Camilerimizi kadınlarımız için nasıl uygun hale getire biliriz. Camiler de kadınlarımız namaza nasıl dururlar en küçük ilmihal kitabında bile bu yer alıyor. Bizim bunu anlatmamız abesle iştigal olur. Herkes bunu biliyor. Erkekle kadının aynı safta karışık namaz kılması dinimize uygun değil. Kadınlarımızın camilerde namaz kılacağı yerleri erkeklerin kıldığı yer kadar düzenli hale getirmemiz lazım. Kadınlarımızın abdest alacağı yerleri düzenli hale getirmemiz lazım. Binlerce camimizi kadınlarımızın da memnun olacağı bir hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"BÂTILIN PROPAGANDASINI YAPARAK BİR ALAN AÇMAYA ÇALIŞILAN BİR PLAN BU!"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ayrıca, deizm tartışmalarına da açıklık getirdi.

Prof. Dr. Erbaş, "Ben bu konunun tam uzmanıyım. Şuanda Türkiye’de konuşulduğu kadarıyla ben bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Hatta bir adım daha ileri gideyim, milletin, gençlerin, insanların anlamını bilmediği bazı konuları allayıp pullayıp, cilalayarak batılın propagandasını yaparak belki de bir alan açmaya çalışan bir plan diye düşünüyorum bunu.

“DEİZM PEYGAMBERİ İNKAR EDEN FELSEFİ BİR DÜŞÜNCEDİR”

Deizm’in bütün milletimizin anlayacağı şekilde tarif edeyim. Deizm, peygamberi inkar etmektir. Hangi Müslüman peygamberi inkar eder de, halen müslüman kalabilir. Siz bir Müslüman gence peygamberi inkar eden bir düşünceyi mi kabul ediyorsun dediğinde 'böyle miymiş, Deizm'in anlamı bu muymuş' dediğini görürsünüz. Açık konuşsunlar, Deizm'i milletimize anlatsınlar. Deizm, peygamberi inkar eden felsefi bir düşüncedir. Biz peygamberimiz için canını ortaya koyan milletin çocuklarıyız. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

“BİZİM MİLLETİMİZ BÖYLE SAPIK BİR ANLAYIŞA ASLA PRİM VERMEZ”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Deizmin bir yanı da şudur. Ben Allah kelimesini kullanmak istemiyorum. Felsefi bir tanım olarak tanrı derler genelde onlar. Onlara göre, onların ifadesiyle; 'Tanrı dünyayı yaratmış ve kenara çekilmiş, herkesi kendi haline bırakmış. Hiçbir şeye karışmaz'.

Halbuki, Ayetel Kürsi'de biz nasıl okuyoruz, 'her an diri, her an karışan, her an yaratan, her an gören gözeten...' Rabbim her an seni görüyor gözetiyor. Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık böyle batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize gençlerimize kimse iftira atmasın. Hiçbir gencimizin hiçbir insanımızın, sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceklerini ben zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.