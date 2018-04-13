13 Nisan 2018 Cuma27 Recep 1439
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İngiltere'den beklenen Suriye kararı geldi!

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Suriye ile ilgili olarak bakanlarını acil toplantıya çağıran İngiltere Başbakanı Theresa May, kimyasal silah kullanımını önlemek için ABD ve Fransa'yla yola devam kararı aldı.
İngiltere'den beklenen Suriye kararı geldi!
İngiltere'den beklenen Suriye kararı geldi! İngiltere'den beklenen Suriye kararı geldi! İngiltere'den beklenen Suriye kararı geldi!

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kabine'nin, insani sıkıntıyı rahatlatmak ve Esad rejimi tarafından daha fazla kimyasal silah kullanılmasının önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekliliği konusunda anlaşmaya vardığı" ifade edildi. 

 

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